Trener Ruchu komplementuje ŁKS. Kibole ŁKS ukradli flagi fanom Benfiki! Żenada!

Goście są beniaminkiem I ligi, ale spisują się dotychczas nadspodziewanie dobrze. W sześciu meczach zdobyli 12 punktów i zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. Ruch jest jedynym zespołem w lidze, który nie przegrał meczu. Jarosław Skrobacz, trener Niebieskich, jak często kibice określają 14-krotnych mistrzów Polski, uważa jednak że to ełkaesiacy są faworytem piątkowego starcia. - ŁKS jest silniejszym zespołem niż w poprzednim sezonie - twierdzi szkoleniowiec. - Ma sporo jakości, którą dają piłkarze z ekstraklasową przeszłością. Analizowałem grę łodzian już w minionym sezonie, więc mogę powiedzieć, że znam ŁKS. My jednak też mamy swoje atuty, o których nie chcę mówić. Łodzianie mają natomiast za sobą publiczność. Moim zdaniem wpływ na wynik meczu będą miały nie tylko umiejętności graczy, ale także dyspozycja dnia. Obie drużyny czeka ciężkie spotkanie w upale.

Żaden z piłkarzy Ruchu nie musi pauzować za kartki. Dwóch graczy chorzowian jest natomiast kontuzjowanych. To Patryk Sikora oraz Przemysław Szur. Ruch wyjechał na spotkanie w czwartek. Drużyna nocowała w jednym z hoteli pod Łodzią. Jeśli chodzi o gospodarzy tego starcia, to trener Kazimierz Moskal może liczyć na prawie wszystkich piłkarzy, prawie bo uraz leczy od pewnego czasu Adam Marciniak. Nikt nie pauzuje za kartki.

Tymczasem Mateusz Kowalczyk został powołany na dwudniowe zgrupowanie reprezentacji Polski U 19, które zaplanowano na 23 i 24 sierpnia w Redzie. Jest jedynym piłkarzem z klubów województwa łódzkiego, którego dostrzegł selekcjoner tej kadry Marcin Brosz. Odbiegnijmy od piątkowego meczu. W środę na stadionie przy alei Unii 2 rozegrano pierwszy mecz eliminacyjny Ligi Mistrzów pomiędzy Ukraińcami z Dynama Kijów, a Benficą Lizbona (Portugalia). Na stadionie pojawiło się kibiców polskiego fanklubu Benfiki z Holandii. Nasi rodacy wzięli ze sobą na trybuny trzy flagi. Jedną, wielką na kiju z herbem klubu, drugą mniejszą do powieszenia i trzecią z napisem „Holandia”. Po meczu zostali okradzeni ze wszystkich tych flag przez chuliganów mieniących się fanami ŁKS. Ci zresztą pochwalili się tym w mediach społecznościowych. Brak słów, żeby określić postępowanie łobuzów mieniących się fanami ponad 100 letniego klubu sportowego. Postępek potępiają środowiska kibicowskie w Polsce. Jednym wyjściem z tej żenującej sytuacji jest oddanie flag ich prawowitym właścicielom, do czego nawołują normalni fani ŁKS.

i liga

7. kolejka. Piątek (19 sierpnia): ŁKS Łódź - Ruch Chorzów (godz. 20.30), Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna (18). Sobota (20 sierpnia): Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Stal Rzeszów (20), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice (15), Wisła Kraków - Skra Częstochowa (17.30). Niedziela (21 sierpnia): Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów (15), Resovia - GKSKatowice (18), Arka Gdynia - Odra Opole (12.40). Poniedziałek (22 sierpnia): Sandecja Nowy Sącz - GKSTychy (18).