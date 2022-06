Trener Dominik Tomczak przeprasza kibiców i odchodzi z KS Kutno

Oto jego emocjonalny wpis zamieszczony w mediach społecznościowych:

" Jako trener drużyny KS Kutno ponoszę odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Przepraszam zawodników, sztab, zarząd oraz kibiców, że nie uratowałem klubu, którego jest założycielem od spadku.

Kieruje się prostą zasadą, „jak wygrywa to drużyna, jak przegrywa to trener”. Tak samo jest w tym przypadku. To trener przegrał i zawiódł na całej linii. Mogę czuć się największym przegranym rundy wiosennej. Nie zrealizowałem celu, jakim było utrzymanie klubu na poziomie 3 ligi. Przypomnę tylko, że po rundzie jesiennej zajmowaliśmy 7 miejsce i mieliśmy aż 9 punktów przewagi na grupą spadkową. Jednak już wtedy uprzedzałem, że runda wiosenna może być bardzo ciężka dla nas.

Każdy zadaje sobie pytanie. Jak to jest możliwe, że drużyna spadła, co takiego się wydarzyło, że nie zdołaliśmy się utrzymać?

Znam odpowiedź na to pytanie, ale muszę to zachować dla siebie. Nie mam ochoty robić, jakieś burzy czy obarczać innych zaistniałą sytuacją. Jeżeli ktoś oprócz mnie będzie czuł się, choć trochę winny, to zabierze głos. Jednak nie liczę na to. Osobiście czuje się mega winny, za to, co się wydarzyło. Nie ma, co szukać winy w działaczach, pozostałych członkach sztabu, czy też zawodnikach. Trener odpowiada za wszystko i to trener musi ponieść konsekwencje swoich decyzji. Jeszcze raz przepraszam, że Kutno przeze mnie wraca do rozgrywek 4 ligi. Mimo to, wierzę, że KS Kutno wróci tam tylko na chwilę!