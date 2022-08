Trener Chojnic komplementuje zespół Kazimierza Moskala

Trener miejscowej drużyny Tomasz Kafarski komplementuje ekipę prowadzoną przez Kazimierza Moskala. - To najlepszy zespół jaki zawita w tym sezonie do Chojnic, potwierdza to zresztą miejsce w ligowej tabeli, bo są przecież wiceliderem - twierdzi szkoleniowiec. - Grają fajną, kreatywną piłkę z dużą wymiennością pozycji. Akcje konstruują począwszy od bramkarza. Oglądałem i analizowałem ostatnie mecze łodzian. Jest tam dwóch zawodników, z którymi wcześniej pracowałem. To Dawid Kort, którego miałem okazję bliżej poznać będąc trenerem w Bytovii Bytów i Flocie Świnoujście oraz Jan Kuźma pochodzący z Nowego Sącza, a grający w Sandecji, którą również prowadziłem.

Szkoleniowiec Chojniczanki twierdzi, że nie ma kłopotów z zestawieniem najsilniejszego składu, bo żaden z jego piłkarzy nie jest kontuzjowany, ani też nie musi pauzować za żółte kartki. - Cóż, postaramy się powstrzymać wicelidera tabeli - mówi. - Tym razem będziemy mogli liczyć na gorący doping kibiców, bo na trybunach powinno zasiąść około 2000 fanów, a w tym sezonie jeszcze tylu nie było. Zazwyczaj przychodzi od 1200 do 1400.

Dla szkoleniowca Chojnic układ pierwszoligowej tabeli po siedmiu kolejkach nie jest zaskoczeniem. - Ale spokojnie na to patrzę, liga niedawno się zaczęła, rozpędza się i wiele jeszcze ciekawego się zdarzy. Każdy z każdym wygrać może.

Historia starć ełkaesiaków z zespołem z Chojnic jest krótka, bo rywalizowały jedynie w pierwszoligowym sezonie 2018/2019. w rundzie jesiennej łodzianie wygrali na wyjeździe 2:1 (1:0) po golach Daniela Ramireza oraz Wojciecha Łuczaka. W rewanżu także górą byli łodzianie, którzy triumfowali na swoim obiekcie 2:0 (1:0). Bramkarza rywali pokonali wówczas Łukasz Sekulski oraz Łukasz Piątek. To był udany sezon dla zespołu z alei Unii 2 prowadzonego, tak jak i obecnie przez Kazimierza Moskala. Ełkaesiacy zajęli w ligowej tabeli drugie miejsce za Rakowem Częstochowa i awansowali, do PKOEkstraklasy.

Tymczasem Departament Rozgrywek Krajowych PZPN na 11 września (niedziela) wyznaczył hitowy mecz ze spadkowiczem z elity Bruk-Bet Termalika Nieciecza.Starcie będzie można obejrzeć na antenie Polastu Sport Extra.Początek spotkania na stadionie przy alei Unii 2 o godzinie 12.40. Z kolei z 4 na 5 września przełożono domową potyczkę z Górnikiem Łęczna. Mecz rozpocząć ma się o godzinie 20 i będzie transmitowany przez Polsat Sport.