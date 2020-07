W poniedziałek (13 lipca) klub złożył jednak wymagane przez Komisję Odwoławczą przy PZPNdokumenty. Miejmy nadzieję, że wszystko zakończy sie pomyślnie. Przed zespołem trenera Marcina Węglewskiego czwartkowe spotkanie w Legnicy z Miedzią, która jest spadkowiczem z Lotto Ekstraklasy. Na razie zajmuje miejsce barażowe. Trener GKSma prawdziwy ból głowy przed tym spotkaniem. To dlatego, że i tak mizerna kadra znowu sie zmniejszyła. Adrian Małachowski, o czym informowaliśmy, pożegnał się w niedzielę z klubem. On jednak i tak by nie grał, bo narzeka na uraz. Emile Thiakane wykluczają z gry kartki. W meczu z Termaliką Nieciecza urazów nabawili się Przemysław Zdybowicz oraz Mikołaj Grzelak. Występ obu tych piłkarzy jest raczej nierealny. W poniedziałek i wtorek piłkarze mieli wolne. Do zajęć wracają w środę.Tego dnia wyjadą też do Legnicy.ą