Trasy spacerowe do 41 km od Łodzi. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 27 - 28 listopada?

Ścieżki spacerowe w okolicy Łodzi

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 41 km od Łodzi, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Łodzi ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 28 listopada w Łodzi ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🌳 Trasa spacerowa: Spała Orient Express

Stopień trudności: 2

Dystans: 7,12 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 343 m

Suma zejść: 329 m

Trasę spacerową mieszkańcom Łodzi poleca Amber.travel

W ambitnym programie I Ogólnopolskiego Spływu Morsów była ponadto gra terenowa w lasach spalskich. Po spływie i popasie w Spale, Piotr przydzielił drużynom zadania, wręczył mapy, a ja dla sprawdzenia się i czasu podjąłem również wyzwanie i wystartowałem, oczywiście poza konkursem. Gra Terenowa Adventure Orient w lasach spalskich to ciekawa propozycja spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny, grupy znajomych lub na samotny wypad za miasto.

W zabawie udział wziąć może każdy, w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

Zabawa w odnajdywanie punktów (orienteering) może być świetnym uzupełnieniem integracyjnej imprezy firmowej i team buildingu.