Tramwajową Linią Turystyczną T1 w wakacje po Łodzi. Będą także specjalne wakacyjne trasy MPK Łódź [ROZKŁAD JAZDY]

Linia T1 kursować będzie w każdą sobotę, niedzielę i święto od 4 lipca do 30 sierpnia. Tramwaje kursować będą co 20 minut. Natomiast w niedzielę jedna z brygad obsługiwana będzie zabytkowym składem 5N+5ND.

W dni robocze linia 80 kursuje na dotychczasowej trasie. Weekendowa zmiany trasy obowiązywać będzie od 4 lipca do 30 sierpnia.

Natomiast dla łodzian wybierających się na Młynek przygotowana została specjalna linia 55B, która kursować będzie po trasie linii 55, ale zostanie wydłużona na Młynek, gdzie wzmocni linię 71. Autobusy kursować będą od 4 lipca. Obecna trasa linii 55 oznaczona będzie jako 55A. Natomiast linia 55B kursować będzie w soboty, niedzielę i święto co 40 minut na trasie: RETKINIA KUSOCIŃSKIEGO – Kusocińskiego, Retkińska, Maratońska, Waltera-Janke, Obywatelska, Politechniki, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Przędzalniana, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Śląska – MŁYNEK

Dodatkowe kursy zaplanowaliśmy również do Arturówka i Łagiewnik. Linie 85B i 51 od 1 lipca, kursować będą we wszystkie dni tygodnia co ok. 20 minut.