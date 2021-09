Tramwaje z Finlandii wyjechały na łódzkie ulice. Tam zostały wycofane w 2018 r., teraz trafiły do Łodzi ZDJĘCIA

Pasażerowie w większości z zadowoleniem powitali nowe tramwaje.

– Są przestronne, mają bardzo wygodne tapicerowane siedzenia, no i ten zielonkawy kolor też jest bardzo ładny - komentuje pani Alicja, którą wysiadła z 18 na przystanku Piotrkowska Centrum.

Były też mniej przychylne komentarze, dotyczące sprowadzania do Łodzi kolejnych przechodzonych tramwajów z Zachodu.

– Traktują nas jak śmietnik Europy, to co u nich już się nie nadaje, trafia do nas i potem jest kłopot z utylizacją tych wszystkich części – narzeka pan Paweł.

W tym przypadku jednak nie można mówić o sprowadzeniu kolejnych używanych tramwajów, bo Variotramy są wypożyczone. Przez 8 miesięcy będą jeździły po Łodzi na różnych liniach, a MPK i pasażerowie ocenią, czy są one dla nas przydatne, czy nie. Jeśli testy wypadną pozytywnie, MPK ma możliwość zakupu 40 sztuk takich tramwajów. To pozwoliłoby na wycofanie z eksploatacji dużej partii najbardziej wysłużonych wagonów Konstal 805 Na. Łodzianie narzekają na nie z powodu wysokich stopni sprawiających problemy z wsiadaniem nie tylko seniorom czy niepełnosprawnym.