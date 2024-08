Tramwaje wrócą na Kurczaki, Chojny i Dąbrowę Niższą. Jak długo będziemy musieli na to poczekać?

Prace przy naprawach torowiska tramwajowego na Rzgowskiej są w toku, ale niestety nie zakończą się przed 1 września. To oznacza, że uczniowie z osiedla Chojny nie będą mogli dojeżdżać do szkół tramwajem. Na szczęście, aby zrekompensować tę sytuację, trasy autobusów 57 zostały przedłużone, co pozwoli połączyć Chojny z rondem Lotników Lwowskich oraz centrum miasta.

Władze miasta są świadome potrzeby szybkiego przywrócenia tramwajów na Kurczaki.

– Torowcy MPK intensywnie pracują przy torach na Kurczaki, aby jak najszybciej tramwaje mogły wrócić na swoje trasy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Łodzi.

Roboty trwają na całym odcinku od ul. Paderewskiego do Kurczaków, a największy zakres prac jest do wykonania w rejonie wiaduktu kolejowego. Po zakończeniu tych prac tramwaje na Rzgowską wrócą we wrześniu, a naprawione torowisko będzie służyło im do czasu kompleksowej modernizacji ul. Rzgowskiej, która jest już w przygotowaniu i będzie realizowana w kolejnych latach.