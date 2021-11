Tramwaje kursujące po alei Śmigłego-Rydza muszą mieć złożone lusterka. Czyżby powstał bubel za 100 mln złotych?

Wychodzą na jaw kolejne niedoróbki i błędy popełnione przy modernizacji alei Śmigłego - Rydza. Trwająca grubo ponad trzy lata inwestycja pochłonęła 100 mln złotych z naszych podatków oraz środków unijnych a teraz okazuje się, że tramwaje muszą mieć złożone lusterka, by się nimi nie zderzyć lub nie zawadzić o słup!

Motorniczowie prowadzący tramwaje na linii 14 dostali od MPK specjalną instrukcję w tej sprawie. Pasażerowie z kolei narzekają na bardzo niebezpieczne przejście przez tory na „schowanym” pod estakadą przystanku tramwajowo - autobusowym przy ul. Zbiorczej. Nie ma tu w ogóle widoczności na zbliżające się pojazdy MPK, a przez tory wyznaczono zebrę i ścieżkę rowerową. Owszem, są światła, ale co będzie w przypadku ich awarii?

– Prowadzący zostali poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na al. Śmigłego - Rydza – potwierdza rzecznik MPK Agnieszka Magnuszewska. – Wiąże się to nie tylko ze zwracaniem uwagi na lewe lusterka podczas mijania się z autobusem na wspólnym pasie, ale również z dostosowaniem prędkości do jazdy po nowym torowisku czy zwróceniem szczególnej uwagi na pieszych przechodzących pod wiaduktem przy ul. Zbiorczej. Wagony pesa swing, obsługujące linię 14 są wyposażone w kamery lusterkowe, które mogą zastąpić lusterko i to właśnie z nich korzystają prowadzący. Dlatego też lusterka w pesach swing z 2018 r. zostały złożone tak by zachować bezpieczny odstęp od autobusów. W zaleceniach dla prowadzących jest również informacja by uważali na prawe lusterka przejeżdżając w pobliżu słupa u zbiegu al. Piłsudskiego i Śmigłego – Rydza. Słup został oznakowany i umieszczono na nim informację by złożyć lusterko. Jednak nie dotyczy to pes swing z 2018 roku. Co ważne, otrzymaliśmy informację, że wkrótce przesunięta zostanie bramownica na wspomnianym skrzyżowaniu, co powinno rozwiązać problem ze słupem ustawionym zbyt blisko torowiska.