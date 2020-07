Tragiczny pożar w Łodzi. W bloku na Widzewie zginęła 84-letnia kobieta

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło nad ranem w bloku przy ul. Gogola 5. O godzinie 4:30 lokatorzy zauważyli i poczuli gryzący dym, wydobywający się z jednego z mieszkań na parterze budynku. Zaalarmowali straż pożarną, a na miejsce zostało natychmiast skierowane sześć jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy w aparatach powietrznych weszli do mieszkania, gdzie znaleźli zwęglone zwłoki kobiety. Ustalono, że jest to 84-letnia lokatorka. Według wstępnych ustaleń to właśnie nieostrożne obchodzenie się z ogniem było przyczyną pożaru.

Pożar szybko dogaszono, a mieszkanie jak i klatkę schodową przewietrzono. Wyjaśnieniem przyczyn pożaru zajmie się policja.

W działaniach ratunkowych udział brało 21 strażaków. Akcja gaśnicza trwała niemal do godz. 6