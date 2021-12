Tragiczny pożar na Górnej. Mężczyzna zginął w pożarze domu przy Rentownej w Łodzi. Strażacy znaleźli zwęglone ciało

Paliło się we wnęce pod schodami

Do tragedii doszło w niedzielę 19 grudnia przy ul. Rentownej w Łodzi na Górnej. Stoi tam szereg piętrowych, murowanych segmentów, w których na parterze są lokale handlowo-usługowe, zaś na piętrach mieszkania.

Sygnał o pożarze strażacy otrzymali z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Okazało się, że ogień zauważyła kobieta mieszkająca w bloku po drugiej stronie ulicy, która natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112.

Paliło się niewielkie pomieszczenie pod schodami, do którego bez problemu można było się dostać. Wykorzystał to bezdomny, który uczynił z niego swoje lokum. Koczował tam zarówno w nocy, jak i w dzień, o czym świadczy wstawiony do tej wnęki fotel i materac.