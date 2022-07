Tragiczny finał spaceru i wieczornej kąpieli w Warcie w Konopnicy. Nie żyje 66-letni mieszkaniec Pabianic. Sprawę bada prokuratura i policja

Tragiczny finał spaceru i wieczornej kąpieli w Warcie

Do tragedii doszło około godziny 20. 30 nieopodal ośrodka wczasowego w Konopnicy. To tam w jednym z domków przebywał mieszkaniec Pabianic, który przyjechał wypocząć do Konopnicy z żoną na swojej działce rekreacyjnej.

Wczoraj około godziny 20 oboje poszli na spacer nad rzekę Wartę. W pewnym momencie mężczyzna postanowił, że się wykąpie w rzece. Wszedł do wody i odpłynął od brzegu. Kobieta w tym czasie poszła na chwilę do domu, który był nieopodal. Po powrocie nie mogła znaleźć męża i zaniepokojona wezwała służby ratownicze - relacjonuje Katarzyna Grela, rzecznik wieluńskiej policji.

- Do Centrum Pogotowia Ratunkowego zadzwoniła przerażona żona mężczyzny, informując że 65-latek skoczył do wody i nagle zniknął z pola widzenia. Na miejsce zadysponowano natychmiast 4 jednostki JRG z Wielunia oraz jednostkę JRG z łodzią z Sieradza. W akcji ratunkowej udział wzięły także jednostki OSP Konopnica, OSP Rychłocice i dwie jednostki OSP z Szynkielowa, które także wykorzystały do poszukiwań strażacką łódź - dodaje Rafał Nanys z KP PSP w Wieluniu.