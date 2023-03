Tradycyjny Jarmark Wielkanocny na Piotrkowskiej w Łodzi. Ozdoby, koszyczki, palmy i baranki wielkanocne na świątecznym kiermaszu

Jarmark Wielkanocny na Piotrkowskiej w Łodzi

Jarmark Wielkanocny to już dla Łodzian przedświąteczna tradycja. Od kilku lat przed Świętami Wielkanocnymi na ulicy Piotrkowskiej stają drewniane stragany przystrojone w wiosenne ozdoby na kilka tygodni przed świętami i można na nich kupić wielkanocne stroiki, palmy i dekoracje na stół. W tym roku jarmark można odwiedzić od 24 marca do 18 kwietnia. Stragany ustawione są na Pasażu Rubinsteina - od ulicy Traugutta do ulicy Tuwima.

Zobacz zdjęcia z jarmarku na Piotrkowskiej z soboty, 25 marca:

Przez 18 dni na Jarmarku Wielkanocnym będzie można kupić sery z Podhala, miody rzemieślnicze, wędliny i ciasta oraz ozdoby niezbędne na każdym wielkanocnym stole. Oczywiście dostępne jest także stoisko w dużym wyborem wiklinowych koszyków - od małych brązowych po te większe i pomalowane na biało. Na jarmarku nie brak również dodatków takich jak marcepanowe baranki w wielu rozmiarach, haftowane serwetki, obrusy i bieżniki na stół wielkanocny. Jedno ze stoisk oferuje także ceramiczne ozdoby ze świątecznymi motywami. Kurki, zające, pisanki i miseczki wykonane są przez Pracownię Twórczy Żar ze Zgierza.