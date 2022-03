TOP 7 blogów wege, które trzeba znać. Dzięki tym blogerom uzależnisz się od tofu

Pierwszy z nich to chęć przejścia na zdrowszy styl życia. Często są to zalecenia lekarskie, aby ograniczyć spożycie tłustego mięsa, soli i cukru. Drugi powód to miłość do zwierząt i świadomość tego, jak wygląda przemysł hodowlany. Wtedy często następuje całkowita rezygnacja z jedzenia mięsa lub dopuszczenie do spożycia tylko określonych ryb. Trzeci powód to potrzeba życia w duchu ekologii. Warto też sięgać po przepisy kuchni wegańskiej z powodu tradycji – często są to ciekawe receptury, które przekazały nam nasze mamy czy babcie. I do tego smaczne dania na każdą kieszeń!