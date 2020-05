Top 30 atrakcji w regionie, które będziesz mógł obejrzeć mimo koronawirusa!

zobacz galerię (33 zdjęcia) Kościół wzniesiony w XII wieku, znajdujący się w pobliżu dawnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu. Należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Zbigniew Nienacki, jak pisze w posłowiu do powieści "Pan Samochodzik i święty relikwiarz" (pierwotny tytuł Uroczysko), opis fikcyjnej występującej w fabule książki „kolegiaty w Opornej”, właśnie na archikolegiacie w Tumie. Według starszych badań z fundacji Bolesława Chrobrego i z udziałem świętego Wojciecha powstało tu pierwsze w Polsce (założone prawdopodobnie w 997) opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. (Wikipedia) Wejście jest darmowe. Warto z niego skorzystać. W. Phejman Photography zobacz galerię (33 zdjęcia)

Przed nami ciepły i słoneczny weekend. To idealny czas na zwiedzanie atrakcji w regionie. Wiele z nich z powodu koronawirusa zostało niestety zamkniętych. Inne w związku, ze zdjętymi 4 maja częściowo ograniczeniami, będą wkrótce otwarte, do niektórych można za to zajrzeć bez przeszkód. Na naszej liście znalazły się atrakcje, które już można obejrzeć, lub wkrótce zostaną ponownie uruchomione dla zwiedzających. Co więc warto zobaczyć w regionie?