TOP 20 autogiełdy na Widzewie w Łodzi. Co warto kupić i za ile?

Autogiełda na Widzewie na ul. Puszkina i Lodowej pękała w niedzielę w szwach. Łodzianie szukali tanich mebli na działki. Najczęściej występującym towarem na autogieł­dzie były maseczki na twarz oraz przyłbice. Można je było spotkać średnio na co czwartym stoisku. Cena przyłbic wahała się od 10 do 20 zł, a maseczek od 2 zł (bawełniane) do 20 zł (z pianki i logo markowych firm). 1. Kosiarki elektryczne kosztowały 150 – 300 zł, a spalinowe 1000 zł. WIĘCEJ - KLIKNIJ NA KOLEJNE ZDJĘCIA

Krzysztof Szymczak