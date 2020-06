Top 11 - Baseny w Łodzi i województwie łódzkim

Planując wycieczki na baseny w Łodzi i województwie łódzkim, trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie placówki zdecydowały się jeszcze na otworzenie swych bram.

Pamiętajmy o ograniczeniach

Trzeba też pamiętać o ograniczeniach, które będą nam towarzyszyć. Najważniejszym jest limit osób, które jednorazowo mogą przebywać w kompleksie (do 50 proc. maksymalnego obłożenia, nie więcej niż 4 osoby na jednym torze). Inne to konieczność zachowania odstępu społecznego (2 m), konieczność dezynfekcji rąk i konieczność noszenia maseczek w miejscach wspólnych poza częścią kąpieliskową (przebieralnie, szatnie, kasy). Jeśli Was to nie zraża, pora wybrać jeden z polecanych przez nas basenów i parków wodnych w Łodzi i województwie łódzkim.

Termy Uniejów otwarte, jako jedne z pierwszych

6 czerwca po trwającej 84 dni pauzie, ruszyły też uniejowskie termy. Już pierwszego dnia chętnych do kąpieli nie brakowało. Niektórzy, by wykąpać się w termalnych basenach, pokonali wiele kilometrów. Wirusa się nie bali.