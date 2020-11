Top 10 zakupów w drugiej fali pandemii - co wrzucamy najczęściej i w większych ilościach do koszyków?

Wszyscy pamiętamy szturm na sklepy podczas pierwszej fali pandemii i puste półki, wyczyszczone z podstawowych produktów. Jak sytuacja wygląda teraz? Na pewno hasło „zostań w domu!” oraz kolejne obostrzenia, związane z nasileniem pandemii w ostatnich dniach sprawia, że znów zamiast codziennie po zakupy chodzimy rzadziej. Wróciły godziny dla seniorów i ograniczenie liczby osób, które mogą jednocześnie w sklepach przebywać. No i jak już przebywają, to wrzucają do koszyków więcej.

Co trafia do koszyków łodzian?

W większej ilości makarony, ryż, mąka, cukier, puszki z warzywami, przetwory w słoikach – czyli to, co może poleżeć i ma długi termin przydatności do spożycia. Ale schodzi też sporo nabiału – masła, margaryny, sery żółte pakowane próżniowo, twarożki, jogurty. W drogeriach natomiast widać nieco wzrost zainteresowania papierem toaletowym i chusteczkami higienicznymi. Wciąż kupujemy też dużo mydła i środków do dezynfekcji rąk oraz do sprzątania i odkażania powierzchni – ceramiki w łazienkach i toaletach, kuchenek, lodówek, blatów, klamek itd.

Czego kupujemy więcej?

Potwierdzają to dane pochodzące z systemu, obsługującego sieci kas fiskalnych. Pokazują one, że w pierwszej połowie października - tygodniowy wzrost sprzedaży masła i margaryny wyniósł 5,1%, papieru toaletowego 5,4%, makaronu 7,2%, mydła 7,3%, kaszy 8,8%, a ryżu nawet 9,7%. Nie jest to tak wysoki wzrost sprzedaży tych produktów co w marcu, ale obejmuje te same kategorie - poza spirytusem, który stanowi wyjątek. A to najpewniej dlatego, że dziś mamy pod dostatkiem środków do dezynfekcji i spirytus nie jest dla nich środkiem zastępczym.

W sklepach na ten moment niczego nie brakuje – zaopatrzenie jest na bieżąco uzupełniane, a klienci mogą robić zakupy w wydłużonych godzinach w większości marketów i dyskontów.