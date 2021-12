Tomasz Stamirowski, właściciel klubu z al. Piłsudskiego: Widzew noszę w sercu

Dwumilionowy deficyt powinien martwić kibiców?

Cały czas szukamy wsparcia finansowego od innych firm, negocjacje są w toku. Mamy stabilną sytuację, pozyskane pieniądze będziemy przeznaczać na wzmocnienie drużyny lub coraz lepszą organizację klubu, bo to długofalowo da nadzieję na odnoszenie sukcesów. Aktywnie wspieram poszukania sponsorów, bo przekonałem się, że w obecnych czasach, to trudne zadanie.

Kiedy kibice poznają efekty?

W Widzewie oczekiwania są bardzo duże, a to trochę musi potrwać, by je zrealizować. Co zapowiedziałem, to wpłaciłem i z kolejnych obietnic też się wywiążę. Moja pierwsza wpłata wyniosła 4 mln złotych i z nawiązką pokryje tegoroczną przewidywaną stratę. I pewnie gdyby nie moja inwestycja, klub mógłby mieć kłopoty i prawdopodobnie nie cieszylibyśmy się z miejsca, które teraz zajmujemy.

Jest pan ryzykantem?

Staram się zachowywać i działać w sposób wyważony, ale rozumiem kontekst tego pytania. Widzew to nie jest kwestia ryzyka, a raczej bym powiedział kwestia serca. Ale też potrafię działać racjonalnie i ocenić to, co mogę zdziałać w klubie.