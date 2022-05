TOM - łączony bilet do trzech atrakcji turystycznych w Łódzkiem już niebawem będzie dostępny. Porozumienie w sprawie podpisane ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Dobre wieści dla spragnionych weekendowej rozrywki. W życie niebawem wejdzie TOM – najnowszy produkt turystyczny na mapie Łódzkiego. Porozumienie w sprawie ustanowienia skrywającego się pod tym skrótem łączonego biletu uprawniającego do wstępu z 20-procentową zniżką do trzech wielkich rozrywkowych atrakcji w województwie zostało właśnie podpisane w Uniejowie, gdzie znajduje się jedna z nich. Wspólna wejściówka uprawniająca do wejścia do każdej z nich będzie dostępna już niebawem.