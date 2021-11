To w Łodzi powstał pierwszy regionalny ośrodek polskiej telewizji...

22 lipca 1956 roku w całej Polsce obchodzono święto narodowe. W Łodzi był to dzień szczególny. Na ul.Piotrkowską przyszły tłumy łodzian. W kilku punktach centralnej ulicy miasta ustawiono odbiorniki telewizyjne. Punktualnie o godzinie 16.00 na ekranie pojawiła się Aniela Brzeska, dotychczas spikerka Polskiego Radia Łódź. Powitała widzów i zapowiedziała pierwszy program w historii łódzkiej telewizji. Był to film dokumentalny „Halo, tu Polskie Radio Łódź”, opowiadający o otwarciu w 1945 roku łódzkiej rozgłośni radiowej. Tak 65 lat temu zaczęła się w Łodzi nowa era, era telewizji...Powstał drugi, po Warszawie, ośrodek telewizyjny w Polsce.

Na drugi dzień wszystkie łódzkie gazety nadawały relacje z tego epokowego wydarzenia.

– Mimo wielu stwierdzonych mankamentów: obraz niszczyły promienie słońca, nie wszędzie pomyślano o wystawieniu na ulicę głośników, zawodził trochę dźwięk w nadajniku, no i same odbiorniki nie były dostatecznie wypróbowane - łodzianie godzinami tkwili przy ekranach – relacjonował wydarzenie reporter „Głosu Robotniczego”. – Wieczorem jakość obrazu znacznie się poprawiła. Mimo to, inżynierowie francuscy i polscy nie są nadal zadowoleni, jak już informowaliśmy, jest to uruchomienie próbne i montaż urządzeń nie jest jeszcze zakończony.