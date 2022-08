To nie pierwsza wojna na linii władze Łodzi - Widzew. Kibice Widzewa już kilka razy protestowali ZDJĘCIA Krzysztof Szymczak Jan Hofman

Władze Łodzi nawet nie ukrywają już, że weszły w poważny konflikt z szefami Widzewa. Sławomir Worach, prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu powiedział wręcz: poprawne relacje z prezesem Widzewa wydają się być niemożliwe. Z tak nieobliczalną i rozchwianą emocjonalnie osobą zwyczajnie nie da się współpracować. Urzędnik miejski przedstawił film, który miał potwierdzać jego słowa, ale okazało się, że część „produkcji” MAKiS to manipulacja i jak określili to w Widzewie, szkalowanie prezesa klubu, które wymaga działania prawa. To nie pierwszy problem klubu z władzami Łodzi.