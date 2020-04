- Zgoda rządu na wznowienie treningów daje nam szansę na zrealizowanie planu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie cztery tygodnie wraz z ekspertami w ramach sztabu kryzysowego - mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A. - Jeśli nie pojawią się niespodziewane przeciwności i sytuacja zdrowotna w kraju na to pozwoli, po przejściu okresu przygotowań liga mogłaby ruszyć 29 maja. Równolegle otrzymaliśmy potwierdzenie informacji z UEFA o możliwości dokończenia sezonu do 20 lipca 2020 roku.

Plan powrotu piłkarzy PKO Ekstraklasy na boiska przygotowała grupa ludzi kierowana przez Tomasza Zahorskiego z warszawskiej Legii. Byli w tym gronie między innymi Antoni Łukasiewicz z Arki Gdynia oraz Michał Dutkiewicz z kieleckiej Korony, a więc drużyn walczących z ŁKS Łódź o pozostanie w elicie. Nie było natomiast nikogo z klubu z alei Unii 2. – Wszystkie kluby wdrożyły już określane planem procedury i przekazują dane z ankiety medycznej - mówi Marcin Animucki. - Chcemy na boiskach pokazać, że przez przemyślane działania i zachowanie środków bezpieczeństwa można wygrać walkę z koronawirusem.

Wracając do planu przygotowań. Na 3 i 4 maja zaplanowano testy piłkarzy i sztabów szkoleniowych wszystkich 16 drużyn elity. 4 maja powinny rozpocząć się treningi w kilkuosobowych grupach, natomiast 10 zajęcia drużynowe. Z klei 27 i 28 maja przewidziano testy piłkarzy, sztabów szkoleniowych oraz sędziów prowadzących mecze. Na 29 maja (piątek) zaplanowano start 27. kolejki PKOEkstraklasy. To zaległa kolejka, która miała być pierwotnie rozegrana od 13 do 16 marca. Wiele wskazuje, że jako pierwsi wyjdą na boisko piłkarze ŁKS Łódź oraz Górnika Zabrze. - Sądzę, że nie będziemy nic zmieniać i spotkanie także zostanie rozegrane w piątkowy wieczór, ale tym razem 29 maja - mówi Dariusz Lis, dyrektor sportowy ŁKS Łódź.

Mecz ŁKS z Górnikiem inaugurował pierwotnie 27. kolejkę. Pierwszy mecz tych drużyn w Zabrzu (20 października) zakończył się remisem 1:1 (0:0). Gola dla łódzkiej drużyny strzelił wówczas Daniel Ramirezie, który jest obecnie zawodnikiem Lecha Poznań.

Mecze będą rozgrywane bez obecności kibiców na stadionach. Wszystko zresztą wskazuje, że będzie tak do końca sezonu. „Dziennik Łódzki” na bieżąco będzie relacjonował ligowe zmagania. O meczach pisać będziemy także na naszych stronach internetowych dzienniklodz.pl oraz naszemiasto.pl.

Po 26.kolejkach drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKOEkstraklasy. Ma na koncie zaledwie 20 punktów. Przedostatnia Arka Gdynia zgromadziła pięć punktów więcej, a 14 Korona Kielce ma 26 „oczek”. Zajmująca miejsce 13, a więc bezpieczne, Wisła Kraków zgromadziła 31 punktów. Utrzymać się w elicie będzie łodzianom piekielnie ciężko.