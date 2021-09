To już ostatnie tygodnie Tesco w Łodzi i w kraju. Netto otworzyło już 100 sklepów po zlikwidowanych Tesco

To już ostatni tygodnie Tesco w Łodzi i w kraju. Netto otworzyło już 100 sklepów po zlikwidowanych Tesco

To już ostatnie dni Tesco na Retkini. Market przy al. Wyszyńskiego 107 czynny będzie jeszcze tylko do końca września. Podobnie jak Tesco, które działało przy ul. Retkińskiej – zostanie zastąpione przez Netto. Wszystkie sklepy Tesco w Łodzi – a zostały jeszcze przy ul. Marysińskiej 104 i Franciszkańskiej 31a - zostaną zlikwidowane do końca października br. Sieć Netto, która przejęła większość placówek Tesco w kraju, w ich miejsce wprowadza w szybkim tempie swoje sklepy.

Właśnie ogłosiła, że już ogrągła setka sklepów przejętych po Tesco została przekształcona w Netto. Tym samym w całej Polsce sieć ma już 500 sklepów. Przypomnijmy, że Salling Group – właściciel Netto – w ramach ubiegłorocznej transakcji przejął 301 sklepów Tesco Polska. Rebranding placówek w szybkim tempie zbliża się do półmetka. 31 października działalność zostanie zakończona przez wszystkie sklepy Tesco w Polsce – zarówno te, których konwersja na Netto planowana jest po tej dacie, jak i te, które nie będą podlegać transformacji.

Na koniec 2021 r. już blisko 200 sklepów przejętych od Tesco przez Salling Group będzie działało pod szyldem Netto. Z kolei po zakończeniu całego procesu rebrandingu i remodelingu Netto osiągnie liczbę ponad 700 dyskontów w całej Polsce, czyli prawie tyle samo co Lidl.