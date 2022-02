To były wielkie dni małej floty naszego regionu. Pływały Łódź, Sieradz, Niewiadów ZDJĘCIA

Mija 40 lat od zderzenia masowca „Łódź” z radzieckim statkiem szkolno-towarowym „Vasiliy Kalashnikov”. Był to początek końca „łódzkiego” statku. Jednostek pływających pod nazwami miast z regionu łódzkiego było jednak znacznie więcej, a wiele z nich miało niezwykłą historię.

Do zderzenia „Łodzi” z radzieckim statkiem doszło w styczniu 1982 roku u wybrzeży niemieckich. Przyczyną była zapewne gęsta mgła. Po wypadku jednostkę odholowano do stoczni remontowej w Hamburgu, pod koniec czerwca przekazano ją nowo powstałej spółce Polskie Towarzystwo Okrętowe, a w październiku 1983 sprzedano greckiemu armatorowi, który przemianował statek na Krysha. I to był koniec „Łodzi”, bo w lutym 1984 roku statek odbył swój ostatni rejs do stoczni rozbiórkowej Ulsan w Korei Południowej. Dodajmy, że „Łódź” została zbudowana w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego, zwodowano ją 1 września 1965 roku, a matką chrzestną była Irena Tarczyńska-Bogucka, pracownica Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Unitex. Pierwszym jego kapitanem był natomiast Jerzy Pański.