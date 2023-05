To był imprezowy weekend w Łodzi: Senioralia, Juwenalia, Noc Muzeów, Święto Kolorów. Przeżyjmy to jeszcze raz

Senioralia, Juwenalia i Festiwal Kolorów oraz Noc Muzeów przyciągnęły prawdziwe tłumy łodzian i gości spoza miasta. Według szacunków Urzędu Miasta Łódź - około 100 tysięcy osób wzięło w weekend 12-14 maja udział w imprezach i skorzystało z atrakcji im towarzyszących w Łodzi. Bawiono się wspaniale, dopisali niezwykli goście, którzy wystąpili z koncertami. Zobaczcie nasze relacje.

Tłumy na łódzkich imprezach w weekend - Senioralia, Juwenalia, Festiwal Kolorów, Noc Muzeów

Według szacunków miasta Łódź - około 100 tysięcy osób wzięło w ten weekend udział w imprezach i skorzystało z atrakcji im towarzyszących w Łodzi. Senioralia, Juwenalia i Festiwal Kolorów, to tylko niektóre z imprez na których bawili się łodzianie i turyści odwiedzający miasto. W ten weekend rządzili łódzcy studenci i seniorzy. Można także było odwiedzić najbardziej kolorową imprezę w mieście i Orientarium nocą.

Juwenalia - bawili się studenci

Kilkanaście tysięcy studentów łódzkich uczelni i gości z zewnątrz bawiło się w ten weekend na Juwenaliach Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Impreza wróciła do swojej normalnej formuły po pandemicznej przerwie. Oba dni Juwenalów minęły pod znakiem kompletów widzów na koncertach na osiedlu studenckim Lumumbowo. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także przygotowane wydarzenia dodatkowe.

Zobaczcie nasze relacje z Juwenaliów

Nocą, 13 maja, można było zajrzeć do jednej ze stref Orientarium ZOO Łódź. Za jedyne 5 złotych goście ogrodu mieli niepowtarzalną okazję, by zajrzeć do strefy oceanicznej. Tego wieczora do świata oceanu weszło prawie 3 tysiące gości - (dokładnie 2986 osób)! Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się tunel oceaniczny, to właśnie tutaj nad głowami zwiedzających, przepływają najróżniejsze gatunki ryb. W sumie do obejrzenia było 7 zbiorników wodnych, a w nich m.in. rafa koralowa, koniki morskie, rogatnice Picasso, pokolce królewskie, czyli znana wszystkim dzieciom rybka Dory, i wiele, wiele innych. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak pływające w łódzkim Orientarium rekiny i płaszczki.

Holi Święto Kolorów w Łodzi

Za nami Holi Święto Kolorów, czyli polska edycja imprezy, która została zapoczątkowana w Indiach. Podczas jej trwania uczestnicy obsypują się nawzajem proszkami o wszystkich kolorach tęczy. Szacuje się, że w Festiwalu Kolorów na terenie MOSiR przy ul. Karpackiej wzięło udział ok. 1000 osób. Największą popularnością cieszyły się cykliczne wystrzały kolorowych proszków ze sceny, po których również dzięki wiejącemu tego dnia wiatrowi, tłum spowijała kolorowa mgła tworząc niesamowite wrażenie. Najmłodsi mogli dodatkowo skorzystać z dmuchańców i innych atrakcji.

Zobaczcie naszą relację ze Święta Kolorów

Sukces łódzkiej Nocy Muzeów

52 tysiące ludzi zjawiło się w prawie 30 instytucjach kultury, muzeach i innych miejscach, które zgłosiły się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów - tej bardzo popularnej formy zwiedzania. Najwięcej osób tradycyjnie odwiedziło Muzeum Miasta Łodzi. Pałac Poznańskiego od lat jest jednym z najchętniej zwiedzanych miejsc. Stali bywalcy wystaw pałacowych zawsze liczą na nietypowe miejsca, które zostaną pokazane. Tym razem jednak wielkim powodzeniem i zainteresowaniem była powstająca właśnie od Nocy Muzeów kapsuła czasu, która zostanie przygotowana przez pracowników muzeum i zakopana na 50 lat w weekend świąteczny związany z obchodami 600-lecia miasta. Tłumy trafiły także do Muzeum Włókiennictwa, Tradycji Niepodległościowych i do miejskich galerii. Wyjątkowo dużo osób zwiedziło Muzeum Kinematografii. Zobaczcie naszą relację z Nocy Muzeów

Nawet tak nieoczywiste miejsca jak Sąd Okręgowy, który przygotował wspaniałą inscenizację procesu z lat 30-tych, były oblegane a wiele osób po prostu nie mogło się dostać do niektórych lokalizacji ze względu na ograniczona liczbę miejsc. W sądzie przypomniana została sprawa zabójstwa dwunastoletniej Zosi przez jej matkę Marię Zajdel, która była jedną z najgłośniejszym w międzywojennej Łodzi. Budziła olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej i porównywano ją ze słynną sprawa Rity Gorgonowej. Rozprawa Zajdlowej rozpoczęła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi 26 kwietnia 1938 roku punktualnie o godzinie . Plac Dąbrowskiego ponownie wypełniły tłumy publiczności, podobnie jak na oryginalnym procesie. Podobnie było w Izbie Adwokackiej, czy muzeach uniwersyteckich.

Oblężone było także najstarsze łódzkie Muzeum Archeologiczne przy Placu Wolności. Kilka tysięcy osób było w Akademii Sztuk Pięknych i w Galerii Akademii Sztuk Pięknych przy Piotrkowskiej 68. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty biżuterii, targi studenckie i wykłady o SI w tym pokaz co może sztuczna inteligencja zrobić w obszarze sztuki. Był to podobno, zdaniem pracowników Akademii Sztuk Pięknych, największy sukces frekwencyjny uczelni na imprezie otwartej towarzyszącej działalności akademii. Nawet do tak kontrowersyjnego miejsca jak przewoźne muzeum tortur stały kolejki.

- Był to olbrzymi sukces, zważywszy na bardzo dużą ofertę kulturalną tego weekendu - podsumowuje Urząd Miasta Łodzi. - Okazuje się, że zmiany jakie nastąpiły w łódzkich muzeach, nowoczesne wystawy multimedialne, nagrody ogólnopolskie i merytorycznie sprawna i ciekawa obsługa gości są doceniane przez zwiedzających. Sukces cieszy tym bardziej, że według wstępnych ocen pracowników instytucji ok. 40 procent gości stanowili przyjezdni spoza Łodzi.

EC1 Łódź po raz kolejny bije rekordy popularności! W weekend Łódzkiej Nocy Muzeów i Dni Otwartych Funduszy Europejskich EX1 Łódź odwiedziło 7000 osób. 13-14 maja dla EC1 Łódź był niesamowicie pracowitym okresem. Od samego rana w punktach kasowych byłej elektrociepłowni ustawiały się tłumy mieszkańców, chętnych by skorzystać z interaktywnej oferty Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Ulicy Żywiołów. Wszystko to za sprawą 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i Łódzkiej Nocy Muzeów, które przyciągnęły do instytucji w ciągu dwóch dni 7000 osób. Możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu i okazja do poznania korzyści, płynących z funduszy europejskich, to jedne z wielu plusów ostatniego weekendu. Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Ulica Żywiołów oferowały swoim gościom wspólną zabawę i możliwość zwiedzania interaktywnych wystaw jedynie za złotówkę. Dziesiątki eksponatów i tysiące metrów kwadratowych naukowej rozrywki zaciekawiły odbiorców w każdym wieku. Od rana do godziny 18:00 EC1 Łódź zwiedzały rodziny z dziećmi, po czym od 19 do 1 w nocy po ekspozycji przechadzali się dorośli. Czekały na nich wyjątkowe atrakcje, mapping na oryginalnie zachowanym turbozespole i przepiękna panorama miasta w blasku zachodzącego słońca, obserwowana z tarasu widokowego na Chłodni Kominowej.

Rekordowa frekwencja jest miłym zaskoczeniem dla EC1 Łódź i dała dowód na to, że łodzianie są ciekawi oferty instytucji. Już od wtorku (16 maja) ruszają tam IX Łódzkie Senioralia, które są nadzieją na kolejne rekordy. Centrum Nauki i Techniki EC1 od 16 do 18 i od 23 do 25 maja o godz. 12:00 zaprasza seniorów do pełnego ciekawostek zwiedzania przestrzeni swojej ekspozycji. Będzie to okazja do zobaczenia wystawy Przetwarzanie energii, na której zaprezentowane są oryginalnie zachowane elementy byłej łódzkiej elektrowni uzupełnione o nowoczesne eksponaty, prezentujące rozwój wiedzy i cywilizacji. 20 i 21 maja o godzinie 13 i 16 w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki EC1 odbędą się także specjalne warsztaty laboratoryjne, kierowane do seniorów. Bilety w promocyjnej cenie 10 zł dostępne są w punktach kasowych EC1 Łódź oraz online na stronie: www.bilety.ec1lodz.pl

Senioralia w Łodzi

Od soboty 13 maja seniorzy rządzą Łodzią. Na inauguracji IX Łódzkich Senioraliów na rynku Manufaktury tylko jednego dnia bawiło się 5 000 osób! Seniorzy pobili między innymi rekord w odtańczeniu zumby na 600-lecie miasta, korzystali z bezpłatnych badań oraz mieli okazję do wysłuchania koncertu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

Zobaczcie naszą relację

W sobotę, od godziny 10, aż do wieczora świętowano rozpoczęcie Łódzkich Senioraliów. Seniorzy korzystali z atrakcji przygotowanych dla nich przez Urząd Miasta Łodzi oraz partnerów wydarzenia, przyłączyli się do bicia rekordu we wspólnym tańcu zumby oraz oglądali występy na scenie. A tam prezentowały się różne grupy seniorskie, zaś po godzinie 17:00 wystąpiła gwiazda wieczoru, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem i Warsaw String Quartet. Uczestniczyli też w przekazaniu kluczy do bram miasta seniorom przez prezydent miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Do piątku 26 maja na seniorów czeka kilkaset wydarzeń. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich wydarzeń

