Tłusty Czwartek 24 lutego 2022 w łódzkich cukierniach - dziś królują pączki! ZDJECIA

Dziś królują pączki!

Co najmniej jednego pączka zje 24 lutego - kiedy to przypada Tłusty Czwartek - chyba każdy łodzianin. A są i tacy, którzy na jednym nie poprzestaną.

- Bo w Tłusty Czwartek pączki nie tuczą – uzasadniają entuzjaści pączkowego szaleństwa. - A poza tym – pączka dziś zjeść trzeba – na szczęście. Taka tradycja!

No i aby tej tradycji stało się zadość i aby dla nikogo pączków nie zabrakło łódzcy cukiernicy smażą je już od wczorajszego południa! Produkcja zwiększa się wielokrotnie.

- Aby przygotować na ten wyjątkowy dzień przy pączkach pracujemy na dwie zmiany, przy czym zatrudniamy dodatkowych sześć osób – mówi Krzysztof Miś, cukiernik. - Świeżutkie pączki zaczynamy rozwozić od godziny 3. w nocy, aby na rano czekały na klientów w naszych cukierniach.

Popyt na pączki wzrósł już w kilku ostatnich dniach. Dziś na pewno będą się przed cukierniami ustawiać kolejki chętnych. Dlatego dostawy będą dowożone jeszcze w ciągu całego dnia.

- Jedna osoba kupuje średnio od 4 do 10 pączków – mówią ekspedientki. - Ale niektórym pakujemy nawet po 20, w różnych smakach.

- Mamy w ofercie pączki z powidłami śliwkowymi, z toffi, z adwokatem oraz z różą – wylicza Krzysztof Miś. - Dodatkowo proponujemy pączki premium – większe, nadziewane wiśnią i posypane skórką pomarańczową.

W innych cukierniach znajdziemy także pączki m.in. z gruszką, jabłkiem czy z nadzieniem z dodatkiem alkoholu (Barbarella), maliną (Pączkarnia), porzeczką i cukrem pudrem zamiast lukru na wierzchu (Monopolis).

Ceny pączków są nieco wyższe niż przed rokiem. Kształtują się w cukierniach od 3,40 zł do 5 zł za sztukę. Wzrosły koszty produktów, jak i produkcji – tłumaczą cukiernicy. A pączek nie może być przecież bylejaki…

- Sekret dobrego pączka to stara, tradycyjna receptura i naturalne składniki – zdradza Krzysztof Miś. - No i jeszcze niezbędne jest to, co unikatowe, czyli ręka fachowca – Włodzimierza Misia, który od 30 już lat prowadzi rodzinny zakład.

Pączki w cenach najniższych, promocyjnych (ok. 2-3 zł za sztukę) oferują jak co roku dyskonty i hipermarkety. Sieci prześcigają się także w ilości rodzajów pączków i donatów, od których dziś będą uginać się półki. Np. Auchan przygotował je w 60 smakach! W Biedronce znaleźć można pączki m.in. z nadzieniem o smaku agrestu czy truskawkia w Lidlu - wegańskie oraz donuty: zielona herbata, dyniowy, buraczany, marchewkowy.