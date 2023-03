Tłumy na deszczowym Misterium Męki Pańskiej w Warcie ZDJĘCIA

- Drugi raz gram Matkę Bożą w tym misterium - mówi Karolina Krata. - Było to moje marzenie, które się spełniło. Fascynuje mnie postać Marki Bożej. Miała w sobie wielką siłę patrząc na cierpienie swojego syna. Mówiła sobie w duszy, że wszystko co się dzieje, to wola Boga i ona to wszystko przyjmuje. Kiedy patrzyłam na Pawła Stępnia, który wciela się w rolę Jezusa, to nie widziałam jego, ale Chrystusa. Najtrudniejszy moment? Najbardziej spotkanie z synem, kiedy nie może zabrać krzyża, cierpienia i tylko go wspierać.