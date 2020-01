Tłumy na castingu do konkursu piękności - Miss Polski, Mistera Polski i Miss Polski Nastolatek ZDJĘCIA

W hali Expo wśród kandydatów można było spotkać pracownicę straży pożarnej, studentów, uczniów, trenerów fitness. - Rodzina zawsze mi mówiła, że mam długie nogi i żebym spróbowała. Zachęcała mnie głównie ciocia Michalina, przy wsparciu mamy. To mój pierwszy casting. Moje hobby to gra w siatkówkę i piłkę nożną - opowiada Weronika Mucha, 16-letnia uczennica technikum gastronomicznego w Łodzi.

- Miss to nie modelka, więc podstawowe wymagania to ładna buzia, proporcjonalna sylwetka. Nie przeszkadzają nam tatuaże, jeśli są estetyczne. Cenimy naturalność - dodaje Małgorzata Pakuła.

- Kategorie wiekowe są dostosowane do wymogów konkursów międzynarodowych. Gdyby przyszła na casting piękna dziewczyna w wieku 30 lat i wygrała, i tak byśmy nie mogli wysłać jej na kolejne konkursy. Podczas castingu kandydaci musieli przejść w rytm muzyki, potem mieli 3 minuty, aby nas „kupić” rozmową - mówi Małgorzata Pakuła, organizator konkursu.

- Pracuję w domu weselnym pod Warszawą, ale chcę zacząć karierę wokalną w zespole rozrywkowym grającym na weselach. Gram też na ukulele. Jestem tu pierwszy raz, bo chcę się sprawdzić- mówi Jakub Czarnecki, 21-letni łodzianin.

Na castingu spotkaliśmy również 19-letnią Patrycję Frank, studentkę zarządzania.

- To mój pierwszy casting. Chciałabym zostać miss, ale zobaczymy, czas pokaże. Rodzina i znajomi bardzo mnie motywują. Dbam o sylwetkę, chodzę na siłownię, uważam na to, co jem - opowiada Patrycja.

Wyniki ogłoszone będą do końca miesiąca. Potem kandydaci przejdą szereg szkoleń m.in. z makijażu, stylizacji, udzielania pierwszej pomocy, aby wiedzieli jak się zachować, gdy wygrają. 29 i 30 maja odbędzie się dwudniowa gala, podczas której z każdej tej kategorii wybrana zostanie miss i mister, a także dwie lub trzy wicemiss/wicemisterzy. Jest także możliwość otrzymania wilczych kart. Wszystkie miss, misterzy, wice i osoby z wilczymi kartami wystartują następnie w ogólnopolskim konkursie piękności.