Tłum słuchaczy zjawił się na wczorajszym koncercie Wojtek Justyna TreeOh z cyklu „Piotrkowska Kameralnie” – mamy film i zdjęcia!

„Piotrkowska Kameralnie” z muzyką na żywo w Pasażu Rubinsteina. Kto dziś wystąpił?

Cykl „Piotrkowska Kameralnie” wrócił do Pasażu Rubinsteina 3 lipca. Od tamtej pory, w każdą środę o godzinie 20.00 , mieszkańcy i turyści cieszą się wyjątkowymi występami na żywo. To unikalne wydarzenie pozwala na bliskie spotkanie z muzyką, która zazwyczaj jest dostępna jedynie w salach koncertowych.

Dziś, w środę 31 lipca, w ramach popularnego cyklu wystąpił międzynarodowy zespół Wojtek Justyna TreeOh! Założyciel formacji, Wojtek Justyna, na co dzień mieszkający w Niderlandach, po 20 latach wrócił do rodzinnej Łodzi, by dać koncert na Piotrkowskiej. Muzycy zjawili się punktualnie o godz. 20.00 i zaprezentowali słuchaczomswoistąmozaikę jazzu, funku i muzyki z całego świata.