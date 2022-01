Till Lindemann z zespołu Rammstein jako Karl Lagerfeld oraz raper Peja promują roślinne burgery. Tak świętują Veganuary 2022

Znany raper Peja w krótkim spocie reklamowym przedstawiony jest jako klient studia tatuażu. Z wielkim cierpieniem znosi zabieg. Po pewnym czasie widzimy, że muzyk ma wytatuowane awokado nabite na nóż z podpisem „VeGang”. Po zabiegu Peja i tatuator zamawiają sobie burgera przez popularną aplikację, oferującą dowóz jedzenia. Decydują się na Nacho Vegang.

Raper na swoim profilu na Instagramie reklamę opatrzył krótkim opisem:

„Siemanko! W ramach trwającego w styczniu Veganuary, spróbuj ze mną Nacho VeGang Burgera z Pasibusa dostępnego wyłącznie na Pyszne.pl! Jako zdeklarowany mięsożerca dość regularnie sięgam po jedzenie wegańskie jako uzupełnienie właściwej diety, ale także z ciekawości nowych smaków. Daleko mi do namawiania kogokolwiek do przejścia na weganizm, ale tego burgera spróbować powinien każdy! To co, kto dołącza do VeGangu?”