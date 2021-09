THE LOOK OF THE YEAR. Gala finałowa w Łodzi. Nadia Główczyńska i Kacper Szczypka laureatami konkursu dla modelek i modeli ZDJĘCIA

Nadia ma 16 lat i 173 cm wzrostu i uczy się jeszcze w liceum. Kacper ma 21 lat i 189 cm wzrostu, studiuje fizjoterapię. Oboje będą reprezentować Polskę w światowym finale The Look of the Year we Włoszech.

The Look of the Year to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs dla modeli na świecie. Rozpala wyobraźnię, bo jego laureaci robią oszałamiające kariery w świecie modelingu. Wśród osób, dla których konkurs był drzwiami do kariery są m.in. Cindy Crawford i Giselle Bundchen.