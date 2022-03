Testy w łódzkim MPK. Tramwaje będą wyposażone w system antyzderzeniowy?

W łódzkim MPK trwają testy stworzonego przez firmę Bosch a dostarczonego do MPK przez firmę Enika systemu antykolizyjnego. Ma on wspomagać motorniczego w obserwacji obiektów, które mogłyby się znaleźć na torze kolizyjnym z tramwajem i ograniczać ryzyko kolizji. System taki znany jest doskonale kierowcom nowszych modeli samochodów, które posiadają radar wykrywający ewentualne przeszkody i inne pojazdy, co pozwala ostrzec kierowcę i zatrzymać auto.

System tramwajowy składa się z kamery służącej do analizy obrazu oraz radaru zapewniającego pomiar odległości do przeszkody. W sytuacji zagrożenia kolizją motorniczy najpierw jest ostrzegany sygnałem świetlnym na pulpicie, a potem sygnałem dźwiękowym. W kolejnej fazie tramwaj zaczyna samoczynnie hamować. Na razie system jest zamontowany w cityrunnerze (numer 1204). Jeśli się sprawdzi, wyposażonych w niego zostanie kolejnych 6 wagonów.