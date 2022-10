Test. Seres 3 (52 kWh netto) 163 KM. Wrażenia z jazdy, zużycie energii, ceny

Seres 3. Nadwozie i wnętrze

Całkiem niedawno litewska spółka Busnex, jako autoryzowany przedstawiciel m.in. firmy Seres w naszym kraju, wprowadziła na nasz rynek nową markę pojazdów elektrycznych z Kraju Środka. Warto jednak wspomnieć, że Seres to nie kolejna chińska marka, która kopiuje lub kupuje rozwiązania od różnych marek, skleca to w jedno i tworzy kolejne modele elektryczne pod swoim szyldem. Auta owszem, produkowane są głównie w Chinach, ale również w Indonezji oraz w Stanach Zjednoczonych. Rozwój nowych technologii i rozwiązań odbywa się z kolei w Dolinie Krzemowej w USA. To dość dobry zwiastun, ale jak pierwszy w Polsce Seres 3 spisuje się na drodze? Jakiś czas temu miałem okazję to sprawdzić i jak na debiut, wyszło całkiem nieźle. Zacznijmy jednak od stylistyki.

Nie oszukujmy się, Seres 3 to nie samochód, który czymkolwiek zachwyca. Nie jest piękny, nowoczesny, szybki czy świetnie wyposażony, ale oferuje coś, co obecnie jest coraz rzadziej spotykane wśród aut elektrycznych – normalność. Dla niektórych to ogromna zaleta, bowiem samochody elektryczne zazwyczaj mocno rzucają się w oczy, a dla wielu kierowców posiadanie zielonych tablic rejestracyjnych jest wystarczającym wyróżnikiem. Na pierwszy rzut oka można szukać podobieństw np. do SsangYonga Tivoli – podobny kształt i proporcje. Z przodu dominuje szeroka atrapa chłodnicy z niebieckim wzorem wewnątrz. Niżej srebrna listwa, która powtarza się w dolnej części zderzaka i otacza światła przeciwmgielne. Klosze lamp głównych mają smukły kształt i ciekawe wypełnienie, ale nie liczmy na atrakcyjną sygnaturę LED. Podobieństwa do wspomnianej marki powtarzają się w tylnej części, a linia boczna przypomina nieco Hondę HR-V poprzedniej generacji. Tak czy inaczej, Seres 3 jest ładny, estetycznie wykonany, ale widać, że jest to już dość leciwy projekt.