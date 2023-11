Test produktu. Lampa Osram LEDinspect POCKET 200

LEDinspect POCKET 200 to jedna z najmniejszych ofert marki Osram przeznaczona dla majsterkowiczów. Jest ona oferowana w dwóch wersjach – bateryjnej o oznaczeniu B200 (na trzy baterie typu AAA), oraz akumulatorowym, o oznaczeniu 200. I właśnie ten drugi model postanowiliśmy przetestować.

Mała, warsztatowa lampa marki Osram przyda się każdemu majsterkowiczowi. Do jej niewątpliwych zalet należy wąska część oświetleniowa („pochodnia”), dzięki której możemy oświetlić naprawdę wąskie szczeliny lub miejsca. Także mocowanie magnetyczne przyda się nam jeśli chcemy mieć wolne obie ręce. Kwestią indywidualnego wyboru jest czy wolimy zasilanie z baterii czy z zewnętrznego akumulatora. Mark Horn

Oznaczenie „200” jest tutaj nieprzypadkowe, LEDinspect POCKET B200 daje bowiem maksymalny strumień świetlny w wysokości 200 lumenów (lm). Natężenie światła można jednak regulować w trzech poziomach. Najniższy to 40 lm i jest on dostępny, kiedy wykorzystujemy ją jak typową latarkę. Dwa wyższe poziomy – 80 i 200 lm dostępne są wyłącznie w funkcji tzw. „pochodni”.

„Pochodnia”, czyli bardzo wąska część oświetleniowa daje możliwość umieszczenia źródła światła w niedostępnych zakamarkach i szczelinach. Jej ustawienie w stosunku do rękojeści można swobodnie regulować w zakresie 180 stopni, a po złożeniu traktować jak latarkę. Można ją również obracać wokół własnej osi o 360 stopni.

By ułatwić pracę i obsługę lampa może być mocowana na magnes i zaczep tak, aby uwolnić ręce podczas pracy.