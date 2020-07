Termy Uniejów. Wakacyjny wypad na baseny w czasach pandemii koronawirusa (ZDJĘCIA)

Jak informuje dyrekcja, nie ma szansy na to, by wirus przedostał się przez wodę. - Według zaleceń dawka 0,15 mg chloru na litr wody skutecznie eliminuje wirusa. Wytyczne, do których się stosujemy, nakazują stosować dawkę 0,5 mg na litr wody (ponad 3 razy większą), nie ma więc szans, by wirus się rozprzestrzenił – wyjaśnia Piotr Zapałowski, dyrektor uniejowskich Term.

Krzysztof Kaniecki, Agnieszka Olejniczak, Termy Uniejów