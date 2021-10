Ten mecz trzeba wygrać! ŁKS zmierzy się z beniaminkiem I ligi

Do końca rundy jesiennej I ligi pozostały jeszcze trzy kolejki, ale nie znaczy to wcale że pierwszoligowcy zawieszą buty na kołku. Nic z tych rzeczy. Polski Związek Piłki Nożnej zaplanował jeszcze rozegranie w tym roku trzech wiosennych kolejek, oznacza to że ełkaesiacy zmierzą się jeszcze w rewanżowych spotkaniach z GKS Tychy (20 lub 21 listopada w Łodzi), Skrą Częstochowa (27 lub 28 listopada na wyjeździe w Sosnowcu ) oraz Puszczą Niepołomice (4 lub 5 grudnia w Łodzi). Wznowienie rozgrywek wiosną zaplanowano na weekend 216-27 lutego. Jak już wspominaliśmy w sobotę ełkaesiacy podejmują polkowiczan. Mecz rozpocznie się dopiero o 20.30. Zwazywszy, że to czas przed Wszystkimi Świętymi nie jest to najlepsza pora, ale piłkarze ŁKS liczą, że kibice dopiszą i przyjdą im podziękować za dobra postawę w meczu derbowym z Widzewem w którym jak mówi trener Kibu Vicuńa byli zespołem lepszym. 5 listopada drużynę z alei Unii 2 czeka wyjazdowe starcie z opolską Odrą, która w 14 meczach ligowych zdobyła 21 punktów i zajmuje w tabeli ósme miejsce, bezpośrednio za ŁKS. Podopieczni trenera Piotra Plewni są w tym sezonie niezwykle groźni na swoim boisku, gdzie wygrali pięć meczów, dwa zremisowali i dwa przegrali. Rundę jesienną ełkaesiacy zakończą 13 listopada starciem na swoim boisku z GKSKatowice prowadzonym przez trenera Rafała Góraka. Przyjezdni z 15 punktami na koncie zajmują obecnie 12 miejsce w ligowej tabeli. Na wyjazdach jak dotychczas nie wygrali meczu! na obcych boiskach zdobyli dwa punkty, a cztery mecze przegrali.

Powoli prostuje się sytuacja z kontuzjowanymi piłkarzami. Kilku zawodników zagrożonych jest natomiast kartkami. Wiadomo, że z Polkowicami nie wystąpi Brazylijczyk Ricardinho, który ujrzał „czerwień” podczas starcia z Widzewem. Brak tego piłkarza na boisku nie jest w tej chwili największą stratą, bo gra ostatnio słabo, a wcześniej długo leczył kontuzję. Wcale się nie zdziwimy, jeśli w przerwie zimowej pożegna się z Łodzią.Zapewne będą także zmiany kadrowe, ale jakie, będzie to bez wątpienia zależne od miejsca w tabeli na jakim drużyna przezimuje i czy zachowa szansę na awans do piłkarskiej elity.

Przejdźmy do trzecioligowych rezerw, które w najbliższa sobotę zmierzą się na boisku przy ulicy Minerskiej z warszawską Polonią (11.30), która walczy o awans do II ligi. Gra tam między innymi były zawodnik ŁKS Krystian Pieczara. ą