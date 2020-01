Tego nie wiesz o swoim psie! TOP 11 intrygujących faktów, które powinien znać każdy właściciel psa

300 psów straciło dom w wakacje!

Tego lata łódzkie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej pękało w szwach. Każdego dnia trafiało do placówki co najmniej 10 psów i tyle samo kotów. To o wiele więcej niż poza sezonem letnim i więcej niż rok temu. W sumie do psiego więzienia trafiło 300 psów, które ...