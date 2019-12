Te produkty mogą wpędzić w nałóg! Jaka żywność uzależnia najbardziej?

Skuteczna dieta? Odchudzanie bez wysiłku? Czy coś takiego istnieje? Pytanie "jak schudnąć" spędza sen z powiek wielu Polkom i Polakom. Okazuje się, że jest to trudne, bo wielu z nas cierpi bowiem na uzależnienie od jedzenia. Czy można się uzależnić od jakiegoś jedzenia? Wydaje się to absurdalne – jedzenie jest przecież niezbędne do życia! No tak, ale niektóre produkty jadamy zdecydowanie chętniej od innych. Okazuje się, że łatwo wpaść w nałóg. Aby oprzeć się przysmakom, potrzeba czegoś więcej niż samej siły woli.