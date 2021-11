Te powszechne choroby mogą nieść groźne powikłania! Nie lekceważ ich, gdy cię dopadną

Jeśli chcesz unikać infekcji, zadbaj o swoją odporność! Pozytywny wpływ na nią ma:

dieta bogata w witaminy - jedz dużo warzyw i owoców, włącz do codziennego menu kiszonki oraz ryby;

- jedz dużo warzyw i owoców, włącz do codziennego menu kiszonki oraz ryby; aktywność fizyczna - to nie tylko dobre dla sylwetki, ale także dla odporności. Wystarczy 30 minut spaceru codziennie, by twój organizm ci podziękował;

- to nie tylko dobre dla sylwetki, ale także dla odporności. Wystarczy 30 minut spaceru codziennie, by twój organizm ci podziękował; odpowiednia ilość snu - pora przestać zarywać noce! 7-8 godzin snu w cichym i ciemnym pomieszczeniu jest konieczne nie tylko dla regeneracji, ale także dla zdrowia i odporności;

- pora przestać zarywać noce! 7-8 godzin snu w cichym i ciemnym pomieszczeniu jest konieczne nie tylko dla regeneracji, ale także dla zdrowia i odporności; ograniczenie używek - alkohol i papierosy nie sprzyjają zdrowiu, ale potrafią także zrujnować odporność. Wszystko dlatego, że zmniejszają wchłanianie witamin i mikroelementów przez organizm. Jeśli nie potrafisz całkowicie rozstać się z używkami, to przynajmniej ogranicz ich ilość.

Warto wprowadzać do życia jak najwięcej dobrych nawyków, by cieszyć się zdrowiem. Jeśli jednak dopadnie cię infekcja, stwórz dla swojego ciała odpowiednie warunki do walki z chorobą - zwolnij tempo życia i zapewnij sobie odpoczynek.