Te dziewczyny nad zalewami i kąpieliskami województwa łódzkiego po prostu zachwycają urodą. Zobacz, jak wypoczywały

Największym akwenem wodnym w województwie łódzkim jest zbiornik wodny Jeziorsko. Jego powierzchnia to 42,3 km² a pojemność - 202,8 mln m³. Zamysł budowy zbiornika powstał na początku lat 60. XX wieku. W pierwszej połowie lat 70. XX wieku wykonano projekt techniczny, a roboty rozpoczęto na przełomie 1975 i 1976 roku. Zalew oddano do użytku w 1986 roku w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto spełnia funkcje rekreacyjne i energetyczne. Dziś zalew Jeziorsko to jedno z ulubionych, obok zalewów w Sulejowie, Cieszanowicach, Głownie, Żerominie, miejsc wypoczynku mieszkańców województwa łódzkiego. Wielką popularnością cieszą się także Termy Uniejowskie i Termy Poddębnie.