Tarnica: niesamowite fakty o najwyższym szczycie Bieszczad. Tego mogliście nie wiedzieć

Tarnica: ciekawostki o najwyższym szczycie w Bieszczadach

Czy wiedzieliście, że nazwa Tarnica pochodzi od rumuńskiego słowa „tarnita”, oznaczającego „siodło”? To dość trafne określenie, biorąc pod uwagę charakterystyczną sylwetkę szczytu. Początkowo jednak termin „siodło” odnosił się jedynie do przełęczy pod szczytem, a Gniazdo Tarnicy i Halicza nosiły nazwę „Góry Niedźwiedzie”.

Tuż przy samym podejściu do szczytu, na jego ostatnim odcinku, kryje się jaskinia. Choć jej odkrycie miało miejsce dopiero w 2003 roku, to już w 2008 roku wejście zostało zasypane przez Bieszczadzki Park Narodowy ze względów bezpieczeństwa turystów.

Krzyż na Tarnicy i słynne Drogi Krzyżowe

To, co wyróżnia się na szczycie Tarnicy i z pewnością nie umknie uwadze, to krzyż. Pierwszy skromny krzyż pojawił się tam już w 1979 roku. W 1987 roku na szczycie stanął drugi krzyż, mierzący 6,5 m, którego montaż podobno odbył się w sposób nieoficjalny. Jego poszczególne części były tajemniczo wnoszone na miejsce, gdzie zostały połączone, tworząc symboliczne upamiętnienie wizyty Karola Wojtyły na szczycie (1953 r.) oraz III pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.