Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie 2022. Była to 30.edycja wystawienniczej imprezy. Ściągnęła cały region ZDJĘCIA

Łukasz Kołoszczyk, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie z satysfakcją podkreśla, że 30. Targi Rolniczo-Ogrodnicze można już uznać za rekordowe patrząc na liczbę wystawców, ogrodników czy odwiedzających. Co tylko potwierdza ich wagę. - Stały się już stałym, nieodłącznym elementem krajobrazu imprez wystawienniczych na terenie całego regionu. Tegoroczne targi to trzy dekady historii. Pokazują się firmy, które są z nami od początku, mamy odwiedzających, którzy byli tutaj te 30 razy. Same targi na pewno się zmieniły, przybrały nieco inny charakter. Typowo targowa część, gdzie prowadzony jest handel, odbywa się w jednej strefie, a w tej maszynowej odbywa się natomiast transfer wiedzy. Rolnicy szukają informacji, wiedzy, odpowiedzi na nurtujące ich pytania.