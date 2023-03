Targi nieruchomości i wykończenia wnętrz w hali Expo w Łodzi. GALERIA ZDJĘĆ

Targi nieruchomości i wykończenia wnętrz w hali Expo

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu | HOME DESIGN rozpoczęły się w piątek, 3 marca i potrwają do końca weekendu, czyli do niedzieli 5 marca br. To naj­waż­niej­sze i naj­więk­sze wydarzenie, które sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz przyciąga tysiące zainteresowanych. Wystawia się ponad 200 firm. To pierwsze po pandemii targi tej branży w hali Expo. Już w piątkowe przedpołudnie było tam tłumnie. Nie brakowało studentów i uczniów szkół technicznych, a przede wszystkim osób bezpośrednio zainteresowanych nabyciem nieruchomości albo wykończeniem domu czy mieszkania.

Zamieszkać w Łodzi

Takie targi budzą zainteresowanie wszystkich, którzy poszukują dla siebie miejsca do życia w naszym mieście czy w jego okolicach. Są wśród nich łodzianie, ale nie tylko – dlatego targi to okazja, by przedstawić miasto - a Łódź jest wyjątkowa, ma świetną lokalizację, jest dobrze skomunikowana z innymi miastami, zapewnia świetną edukację na każdym poziomie, rozwija się w niej rynek pracy. To tylko niektóre powody, dla których warto rozważać nabycie nieruchomości. Rynek jest u nas bogaty, a jego oferta na targach dostępna jest w jednym miejscu. Dla klientów przygotowano prezentacje zarówno inwestycji na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wielu wystawców specjalnie na targi przygotowało promocyjne oferty, dostępne tylko pod­czas ich trwa­nia. Zwie­dza­jący mają także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Prócz deweloperów ofertę przedstawiają firmy z sek­tora finan­so­wego.