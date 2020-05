Tarcza dotarła z opóźnieniem, bo w Renie zabrakło wody... [Zdjęcia]

Do Łodzi przyjechały kolejne elementy drugiej maszyny TBM do budowy kolejowych tuneli. Rozpoczęły się też dostawy tubingów – elementów do budowy ścian tunelu.

Do pierwszej tarczy dołącza druga największa maszyna TBM. W czerwcu dwa wielkie narzędzia do drążenia tuneli będą komplecie w Łodzi. Wykonawca zakontraktował dostawy tubingów - elementów niezbędnych do budowy tuneli i szykuje komory startowe. Na początku czerwca określi kolejne etapy i terminy prac. Na realizację inwestycji wpływ miały problemy pierwszego lidera konsorcjum Energopolu i ograniczone możliwości transportu elementów tarczy ze względu na niski poziom wód w Renie. Tarcza TBM etapami jedzie oraz przypłynie Transportem drogowym wykonawca sprowadził do Łodzi jedną trzecią wszystkich elementów ok.1560-tonowej maszyny TBM – „mechanicznego kreta” o 13,04 m średnicy i 110 m długości. Największe tego rodzaju urządzenie w Polsce wydrąży dwutorowy tunel od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez miejsce dla podziemnych przystanków Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna. Duży tunel będzie miał długość ponad 2,5 km i średnicę 12,7 metrów.

W maju do Łodzi dojechały części głowicy skrawającej, czyli czoła tarczy. Na niej znajdują się ostrza, noże i dyski tnące ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości, by rozdrabniać grunt. Są już m.in. części płaszcza obudowy i przenośnik ślimakowy, za pomocą którego urobek jest transportowany na taśmociągi i dalej na powierzchnię. Odebrano także w Łodzi panele boczne maszyny, zbiorniki, elementy pompy do płukania otworu wiertniczego, bęben do kabli wysokiego napięcia, części kanału powietrznego i urządzenie do podtrzymywania kanału powietrznego. Transportem kołowym dojechały również elementy dla załogi TBM. Jest już kontener dla personelu obsługującego maszynę, schody i platformy dla pracowników. Największym wyzwaniem jest przewóz ponadnormatywnych elementów tarczy. To m.in. główny napęd o wadze 180 ton i najcięższy segment osłony – 153 tony. Wśród części ważących od 40 do 120 ton są też części płaszcza obudowy TBM, tarcza koła tnącego, przenośnik belkowy oraz podajnik.

Duży rozmiar części wymaga transportu od producenta z Niemiec do Polski drogą wodną – śródlądową, a następnie nocą ciężarówkami do Łodzi. Firma odpowiedzialna za nietypowy transport musi uwzględnić poziom wody w rzekach, którymi popłyną elementy TBM. Niski poziom rzek miał wpływ na terminy przewozu. Jeśli warunki będą sprzyjające - transport odbędzie się jeszcze w maju. Zakończenie dostaw wszystkich elementów zaplanowano w czerwcu. Tunel zabezpieczy obudowa z tzw. tubingów Wykonawca podpisał już umowę na wykonanie tubingów do budowy ścian tunelu średnicowego w Łodzi. Tubingi to zaokrąglone elementy obudowy tunelu, które tworzą razem pierścień, stanowiący ścianę tunelu. Do budowy podziemnej linii Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec potrzebne jest ok. 26 tys. tubingów. Prace przygotowawcze widać w Łodzi. Pomiędzy ulicami Odolanowską a Stolarską powstaje komora startowa dla dużej tarczy TBM. Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy montaż tarczy w komorze rozpocznie się w sierpniu. Po zakończeniu wymaganych procedur - zacznie się drążenie tuneli.

W Łodzi jest już pierwsza tarcza, która wydrąży 4 jednotorowe tunele o średnicy 8,5 metra i łącznej długości ok.3,5 km od komory rozjazdowej przy al. Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łodzi Żabieńca i Łodzi Kaliskiej. Mniejszy „mechaniczny kret” waży około 650 ton, ma średnicę 8,76 metra i 95 m długości. Jego części były transportowane wyłącznie drogą lądową, przy pomocy ciężarówek. Tunel połączy Polskę Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni szybsze połączenie przez centrum miasta, a także przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Dzięki budowie tunelu, dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec, Zgierz). W ramach projektu powstaną też dwa przystanki – Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom aglomeracji codzienny dojazd do pracy i szkoły.

