Tarcza antykryzysowa w województwie łódzkim: 133 mln zł dla firm od ZUS. Ponad 50 tys. firm zwolniono ze składek ZUS

Na tę kwotę składają się głównie składki na ubezpieczenie społeczne, które od przedsiębiorców nie wpłynęły na konto ZUS.

- Z opłacania składek za marzec zostało zwolnionych ponad 50 tys. firm z naszego regionu - mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego.- Chodzi o składki na łączną kwotę prawie 101 mln zł. Z postojowego w naszym województwie skorzystało 16,3 tys. osób, a kwota wypłaconego świadczenia to 32,6 mln zł.

Postojowe otrzymują te osoby, które są gotowe do pracy, ale jej nie wykonują nie ze swojej winy. Dochodzi do tego np. w sytuacji, gdy firma nie ma zamówień lub ma przestój. Pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej pensji, która wynosi obecnie 2,6 tys. zł brutto, czyli ok. 1920 zł "na rękę".

Najwięcej wniosków o zwolnienie z płacenia składek zostało pozytywnie zweryfikowanych przez I Oddział ZUS w Łodzi – blisko 21,5 tys. W ten sposób przedsiębiorcy zaoszczędzili 42,6 mln zł. W II oddziale ZUS w Łodzi z opłaty składek za marzec zwolniono do tej pory 15,6 tys. firm na kwotę 30,7 mln zł. W tomaszowskim oddziale ZUS w marcu składek nie zapłaciło 13,5 tys. firm, chodzi o kwotę 27,5 mln zł.