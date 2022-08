Tanie domy i mieszkania od komornika w województwie łódzkim. Oferty komornicze mieszkań i nieruchomości 18.08.2022

Mieszkanie w Łodzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56/sala D, 90-032 Łódź, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Żelazna 13/5,Łódź, 90-332 Łódź. Suma oszacowania wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001.

licytacje.komornik.pl