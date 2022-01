Tanie bilety MPK Łódź i poprawa komunikacji miejskiej w Łodzi to proponuje projekt Komunikacja miejska na 100%! Ruszyła zbiórka podpisów

PODWYŻKA CEN BILETÓW MPK ŁÓDŹ OD 1 MARCA 2022

Przed ponad tygodniem Rada Miejska Łodzi głosami Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy podniosła ceny biletów komunikacji miejskiej o 30 proc. Wyższa taryfa ma obowiązywać od 1 marca, a wśród argumentów za koniecznością podniesienia cen były m.in. wyższe koszty zakupu energii i paliwa dla taboru MPK (o 22 mln zł więcej niż w 2021 r.) i podwyżka wynagrodzeń dla załogi spółki (o 22 mln zł więcej), stąd łącznie potrzebne było dodatkowe 46 mln zł. Tym samym od 1 marca cena biletu 20-minutowego normalnego wzrośnie z 3 zł do 4 zł, a 40-minutowego z 3,80 zł do 5 zł., ulgowe z 1,5 i i 1,9 zł. do 2 i 2,50 zł.

Wróci także wydłużony czas biletów ze względu na opóźnienia taboru tłumaczone miejskimi inwestycjami, czyli 20-minutowy bilet będzie obowiązywał przez 40 minut, a 40-minutowy przez 60 minut. Zdrożeją oczywiście także bilety okresowe.