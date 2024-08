Taksówka w Łodzi. Tanie przewozy. Jaką firmę taksówkarską inni polecają? Wasze opinie

Co trzeba zgłosić dyspozytorowi taxi?

Ile kosztuje taxi w Łodzi?

Przeważnie opłata początkowa to 5-10 zł, opłata za kilometr waha się od 2 do 5 zł, a poza tym należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z granicami administracyjnymi miasta.

Taksówki w Łodzi

Jak zaoszczędzić na taxi w Łodzi?

Późny powrót do domu może okazać się dość kosztowny. Warto jednak zastanowić się, jak można jeździć tanio taxi po Łodzi. Wracaj ze znajomymi. Jeśli jedziecie w tym samym kierunku, warto zabrać się razem. Część trasy pokonacie wspólnie, więc koszty się rozłożą.

Kiedy warto zamówić taxi?

Niektóre firmy taksówkarskie dysponują specjalnymi samochodami do przewożenia pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli masz taką potrzebę, zapytaj dyspozytora o możliwość wysłania odpowiedniego samochodu.

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.