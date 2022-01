Takie są zmiany w rolnictwie 2022 roku. Obejmą m.in. dopłaty, emerytury, handel na targowiskach i eksport

Zmiany w rolnictwie w 2022 roku obejmują dopłaty do paliwa, zmienią się limity

Od 1 stycznia 2022 roku zwiększony będzie limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Podwyższony limit będzie obowiązywał również w przypadku zwierząt, czyli limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Sama stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. pozostaje bez zmian i wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju.